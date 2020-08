FOTO – Atalanta-Inter, bergamaschi pronti per l’ultimo atto della Serie A

Calcio d’inizio in programma alle 20.45 per Atalanta-Inter, ultima giornata del campionato di Serie A. Al Gewiss Stadium di Bergamo tutto pronto, come testimoniato dagli account social della società di Percassi.

ULTIMO ATTO – Tutto pronto per Atalanta-Inter al Gewiss Stadium. Alle 20.45 arriverà infatti il fischio d’inizio dell’ultima giornata di campionato, che vedrà affrontarsi proprio le due squadre nerazzurre. In palio il secondo posto, un obiettivo importante per entrambe, anche per la differenza economica tra le varie posizioni in classifica. Tramite i canali social della società padrona di casa, i bergamaschi si sono dichiarati pronti per la sfida di questa sera.