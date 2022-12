FOTO – Asllani acrobata nell’allenamento dell’Inter di oggi

Kristjan Asllani è tra i giocatori rimasti con Simone Inzaghi durante la sosta per i Mondiali. Il centrocampista ha avuto modo di mettersi in mostra negli allenamenti con il mister.

KARATE – Ricorda una mossa di karate lo scatto in cui si vede Kristjan Asllani pubblicato sul profilo Twitter dell’Inter. L’ennesimo allenamento del giovane centrocampista albanese agli ordini di Simone Inzaghi. Il classe 2002 ha avuto poco spazio finora in stagione. La speranza è che questo mese con il mister sia servito a entrambi per conoscersi. In modo tale che Asllani possa mostrare tutto il suo talento davanti ai suoi nuovi tifosi.

foto: profilo ufficiale Twitter Inter