FOTO – Ashley Young festeggia gol e tre punti di Inter-Torino

Ashley Young ha messo a segno il gol dell’1-1 durante Inter-Torino. Una rete fondamentale che ha rivitalizzato i nerazzurri, spianando la strada verso la rimonta. L’inglese ha festeggiato sui social il 3 gol stagionale in Serie A

ON FIRE! – È approdato in nerazzurro soltanto nel mercato di gennaio, ma si è preso rapidamente la maglia da titolare indiscusso della fascia sinistra. Ashley Young ha ridato nuova linfa alla manovra offensiva dell’Inter, mostrando un’incisività sconosciuta (a sinistra) prima del suo arrivo. In Inter-Torino ha confermato il buon momento di forma, mettendo a segno il terzo gol stagionale in Serie A. L’inglese, ex Manchester United, ha festeggiato così, sui social, la segnatura e tre punti fondamentali: “Buoni 3 punti. Spirito di squadra e solidarietà“.