FOTO – Ashley Young, allenamento tra i sorrisi. Occhio a… Pintus!

Condividi questo articolo

Ashley Young Inter

Ashley Young è uno dei pochi giocatori dell’Inter ad essere rimasto ad Appiano Gentile durante questa pausa per le nazionali. Di seguito il suo post su “Instagram” con le foto dell’allenamento di oggi.

ATTENZIONE – “Allenamento. Prof, fai attenzione!”. A scrivere questo post – correlato con alcune immagini dell’allenamento di oggi – è Ashley Young. Il professore a cui fa riferimento? Pintus, preparatore dello staff di Antonio Conte. Un post, quello del giocatore inglese, che fa capire come – nonostante i risultati fin qui non ancora brillantissimi – il clima in casa nerazzurra è decisamente tranquillo.