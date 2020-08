FOTO – Asamoah esulta dopo Inter-Bayer Leverkusen: “Bravi ragazzi!”

Anche Kwadwo Asamoah si unisce al coro di esultanze dopo Inter-Bayer Leverkusen. Ecco la gioia dell’esterno ghanese per la qualificazione alla semifinale di Europa League.

DAI BOX – Kwadwo Asamoah è ancora fuori per infortunio, e infatti non è neanche stato convocato per Inter-Bayer Leverkusen. I problemi al ginocchio continuano a tormentare l’esterno ghanese. Non scende in campo da Inter-Roma del 6 dicembre, e quest’anno ha raccolto appena 11 presenze. Nell’esperienza precedente si impose come fedelissimo proprio di Antonio Conte, che sperava di rinverdire i fasti all’Inter. Ma i continui fastidi al ginocchio lo hanno relegato ai margini della rosa nerazzurra, dopo una prima buona stagione: 42 presenze nel 2018/19. Ciò non toglie che anche Asamoah esprima la gioia più totale per la vittoria contro il Bayer Leverkusen. Il 2-1 ai tedeschi permette ai nerazzurri di approdare in semifinale di Europa League. In Europa non succedeva da esattamente 10 anni, all’Inter. Ecco l’esultanza del numero 18: “Bravi ragazzi! Let’s go 👏🏿🔜 Semifinale ⚫🔵 @Inter @EuropaLeague #InterBayer”.