FOTO – Asamoah, al lavoro per tornare in campo con l’Inter: “Mai fermarsi!”

Kwadwo Asamoah, attraverso il suo account Twitter, ha mostrato le foto in cui è al lavoro per tornare in campo con l’Inter. L’esterno ghanese è indisponibile da novembre per un problema al ginocchio.

AL LAVORO – Kwadwo Asamoah lavora sul campo. L’esterno ghanese, fermo per un infortunio al ginocchio da novembre, sta lavorando duramente per tornare a disposizione di Antonio Conte ed aiutare i compagni nel prosieguo della stagione. Di seguito la foto postata dall’esterno sul suo account di Twitter: