FOTO – Arnautovic torna in campo e ringrazia: «Supporto magnifico»

Marko Arnautovic oggi è tornato in campo con la maglia dell’Inter nella vittoria contro il Venezia. L’austriaco ha avuto modo su Instagram di ringraziare i tifosi.

RITORNO – Erano tre settimane che Marko Arnautovic non si vedeva in un rettangolo di gioco. Simone Inzaghi ha diminuito al minimo le rotazioni e una delle sue vittime è stato proprio l’attaccante, che non ha più giocato dall’impegno di Coppa Italia. Gli ottavi di finale della competizione sono stati l’ultima apparizione, tra l’altro l’austriaco in quell’occasione trovò anche il gol del momentaneo 1-0. Oggi in Venezia-Inter Arnautovic è tornato in campo e ha giocato gli ultimi 19 minuti di partita. Al minuto 75 ha preso il posto di uno stanchissimo Lautaro Martinez e ha aiutato la squadra a raggiungere l’obiettivo più importante: la vittoria. Il pubblico ha dato un enorme contributo e nonostante la trasferta al Penzo ha guidato i nerazzurri verso i tre punti. Arnautovic lo ha notato e ha pubblicato una foto su Instagram.

Il giocatore ha scritto nello specifico: «Il supporto in viaggio è stato magnifico come sempre!». La sconfitta in Supercoppa Italiana è stata prontamente cancellata, adesso il calendario mette di fronte il Bologna in casa per recuperare punti sul Napoli. La via intrapresa è quella giusta!