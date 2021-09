FOTO – Argentina-Bolivia 3-0, Lautaro Martinez festeggia: «Vittoria importante!»

Lautaro Martinez dopo Argentina-Bolivia 3-0 (vedi articolo), attraverso un post pubblicato sui social ha festeggiato la vittoria ringraziando tutti i tifosi per il supporto.

ALTRA VITTORIA – Lautaro Martinez festeggia la vittoria per 3-0 ai danni della Bolivia: “Vittoria importante, 3 punti in più per continuare ad aggiungere. Grazie a tutto il pubblico per il supporto, felice di rivedervi allo stadio. Sempre di più!”. Di seguito il post pubblicato su Instagram

