FOTO – Ad aprile uno su tutti: ecco il giocatore del mese dell’Inter!

Il mese di aprile ha visto l’Inter giocare un numero di partite infinito. Tra Champions League, Coppa Italia e campionato il tour de force non finiva più, intanto il club ha premiato il giocatore del mese su X.

MESE INFERNALE – Come il mese di aprile non c’è stato nulla nel percorso dell’Inter! Simone Inzaghi e i suoi hanno dovuto giocare ogni tre giorni continuativamente chiudendo con nove gare disputate e diversi obiettivi sfumati. In campionato dal momentaneo +3 si è arrivati al -3 dopo la sconfitta con la Roma, in Coppa Italia è arrivata l’eliminazione contro il Milan in semifinale. I migliori risultati vengono però dall’Europa in maniera totalmente inaspettata. Lautaro Martinez è stato il volto!

Inter, ecco il migliore di aprile!

MVP – Nel mese di aprile due partite hanno scritto la storia nerazzurra. L’andata e il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Sia a Monaco di Baviera che a San Siro a Milano un uomo ha trascinato i compagni al successo finale e alla qualificazione: Lautaro Martinez. L’argentino ha segnato in entrambe le partite ed è risultato decisivo per il risultato conseguito. L’Inter gli ha riconosciuto tutto e lo ha premiato su X.

Rullo di tamburi 🥁

Il @Pirelli #POTM di Aprile se lo aggiudica il nostro capitano LAUTARO MARTINEZ 🤩©️#ForzaInter pic.twitter.com/NXBa8YC1JP — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 2, 2025

