FOTO – Anche Perisic già al lavoro: di corsa verso l’inizio della stagione

Dopo Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, un altro nerazzurro si è già messo al lavoro durante le ferie. Si tratta di Ivan Perisic che durante i suoi ultimi giorni di vacanza si è già messo al lavoro per arrivare pronto per il ritiro precampionato agli ordini di Simone Inzaghi.

DI CORSA – Perisic vuole mantenere la titolarità della fascia sinistra. Per farlo il croato si è già messo a sudare per arrivare pronto e carico quando si unirà al gruppo di Simone Inzaghi la prossima settimana durante la tournée negli Usa per la Florida Cup. Dopo la positività al Covid-19 che hanno compromesso Euro2020 dell’esterno dopo una fase a gironi strepitosa, Perisic ha cominciato a correre verso la prossima stagione. Questo il post pubblicato sul suo canale Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Perišić (@ivanperisic444)

Nessuna didascalia, sono un emoticon che rappresenta un uomo che corre per descrivere a pieno la foto postata. Perisic va di corsa e vuole conquistarsi la fiducia di Inzaghi fin da subito imitando ciò che hanno fatto i suoi compagni Lukaku (vedi articolo) e Lautaro Martinez (vedi articolo), entrambi già al lavoro per mantenersi in forma nonostante le ferie post impegni con la Nazionale. Le voci di mercato per trovare un rinforzo a sinistra sono tante ma Perisic vuole essere ancora protagonista la prossima stagione, riuscirà a conquistare la fiducia del nuovo mister dopo essersi inventato esterno a tutta fascia con Conte?