FOTO – Anche Asamoah festeggia la finale: “Forza ragazzi!”

Kwadwo Asamoah, nonostante la scarsissima presenza in campo in questa stagione, fa sentire la sua vicinanza ai compagni di squadra. L’esterno ghanese, infatti, ha festeggiato tramite i suoi canali social la finale raggiunta dopo la vittoria in Inter-Shakhtar Donetsk.

FINALE – Kwadwo Asamoah fa sentire la sua vicinanza ai compagni. Nonostante le poche presenze in stagione, a causa dei numerosi infortuni che lo hanno messo KO dal lontano ottobre, l’esterno ghanese ci ha comunque tenuto a festeggiare la finale raggiunta dall’Inter dopo il 5-0 allo Shakhtar Donetsk. Queste le sue brevi, ma significative parole: “Forza ragazzi, in finale!”.