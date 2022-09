FOTO − Acerbi al lavoro per Italia-Inghilterra e spera in una maglia dal 1′

Acerbi è stato convocato dal CT Mancini in vista delle prossime due sfide di Nations League della Nazionale. La prima sarà Italia-Inghilterra. Il difensore dell’Inter potrebbe giocare anche dall’inizio

LAVORO − Francesco Acerbi lavora duramente per una maglia dal primo minuto in Italia-Inghilterra, di venerdì sera a San Siro. Il difensore dell’Inter è stato convocato dal CT Roberto Mancini in vista dei prossimi due impegni di Nations League, fondamentali per l’accesso o meno della Nazionale alla final four del torneo. Le chance per giocare dal 1′ ci sono con Mancini che potrebbe optare per il 3-5-2 con lo stesso interista in campo (vedi articolo). Intanto, Acerbi sottolinea il suo lavoro su Instagram.

Nelle ultime due uscite con l’Inter, Acerbi ha giocato sempre da titolare. Sia contro il Viktoria Plzen in Champions League che a Udine in campionato.