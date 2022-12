FOTO – Acerbi a lavoro con Dzeko ad Appiano: «Passo dopo passo»

Continuano gli allenamenti dell’Inter ad Appiano Gentile. I giorni passano, il lavoro appesantisce le gambe dei calciatori e il prossimo appuntamento in programma è questo giovedì. Francesco Acerbi ha pubblicato su Instagram una foto della giornata.

LAVORO – I Mondiali sono finiti e si avvicina un nuovo inizio per il campionato italiano. L’Inter sta lavorando sul campo ad Appiano Gentile in vista della prossima amichevole da disputare contro la Reggina questo giovedì. Il difensore ex Lazio, Francesco Acerbi, ha pubblicato una foto su Instagram della giornata, assieme all’attaccante bosniaco Edin Dzeko.

Il calciatore nerazzurro ha commentato così: “Passo dopo passo”