FOTO – Acerbi felice a Malta con l’Inter: «Si torna in campo!»

Francesco Acerbi è tornato ad allenarsi con l’Inter ed è stato schierato subito titolare da mister Simone Inzaghi per la prima uscita a Malta contro il Gzira United. Il calciatore attraverso i social ha espresso tutta la sua felicità.

CON L’INTER IN RITIRO – Acerbi è felice di essere tornato ad allenarsi con l’Inter in ritiro a Malta. Questo il messaggio pubblicato attraverso i social: «Si torna in campo!».

Fonte: Instagram [Acerbi]