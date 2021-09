FOTO – Abbraccio in famiglia per Icardi, ancora in bianco e nero

Un post muto di Mauro Icardi, che direttamente dal suo profilo Instagram ha pubblicato l’ennesima foto in effetto bianco e nero, che lo ritrae in campo con la maglia dell’Inter abbracciare sua moglie Wanda Nara, e il figlio Valu.

IN BIANCO E NERO – Solo un semplice cuore (nero) nella descrizione della foto, che può voler dire niente o molto, soprattutto riguardo il suo stato d’animo. Ennesima foto in bianco e nero di Mauro Icardi su Instagram, che lo ritrae in campo con la maglia dell’Inter dopo la vittoria ai danni dell’Empoli, che è valsa la qualificazione in UEFA Champions League per il secondo anno consecutivo. L’ex capitano tra l’altro, ha anche sbagliato dal dischetto.

