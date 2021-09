Fiorentina-Inter, Dzeko non si ferma più: «Un gol, tre punti: avanti così!»

Dzeko ha trovato il gol anche nella splendida rimonta dell’Inter a Firenze (vedi dichiarazioni). Su Instagram, l’attaccante bosniaco ha commentato il match vinto dai nerazzurri.

RETE – Edin Dzeko non solo non riposa più, ma non smette neanche di segnare. Contro la Fiorentina, il bomber bosniaco ha trovato il quarto gol stagionale. Il suo colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Hakan Calhanoglu ha permesso all’Inter di passare in vantaggio in una partita sofferta com’è stata quella di Firenze. Sui propri social, il numero 9 dei nerazzurri ha commentato il successo della squadra di Simone Inzaghi: “1 gol + 3 punti: avanti così! Forza Inter”. Le immagini della sua esultanza accompagnano le parole che riassumono la partita. Avvio di stagione da sogno per Dzeko, arrivato a Milano per raccogliere una pesante eredità.