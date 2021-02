Figo torna a San Siro: «Inter, quanti ricordi in questo stadio!»

Luis Figo

Figo è al Meazza per Milan-Stella Rossa, ritorno dei sedicesimi di Europa League. L’ex portoghese, tramite Instagram, ha ricordato il quadriennio passato all’Inter.

IL RICORDO – Luis Figo ieri era a Bergamo per Atalanta-Real Madrid di Champions League, oggi si è spostato di qualche chilometro. Il portoghese, ora dirigente UEFA, è a Milano ad assistere a Milan-Stella Rossa di Europa League. Ne ha approfittato per un ricordo: “Quanti ricordi in questo stadio”, il suo messaggio su Instagram taggando l’Inter, club dove Figo ha giocato dal 2005 al 2009 vincendo quattro volte la Serie A.