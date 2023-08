FOTO – Carlos Augusto carico all’Inter: «Grandissimo club, non vedo l’ora!»

Carlos Augusto è l’ultimo acquisto dell’Inter in ordine cronologico. Il brasiliano non vede l’ora di mettersi subito in gioco per mostrare tutto il suo valore.

GRANDE OCCASIONE – Carlos Augusto all’Inter è cosa ufficiale già da diverse ore. L’esterno arrivato dal Monza non vede l’ora di ripartire subito: «Orgoglioso di entrare a far parte di questo grandissimo club. Grazie Inter, non vedo l’ora di ripagare la fiducia in campo». Di seguito il messaggio pubblicato tramite un post su Instagram

Fonte: Pagina Instagram [Carlos Augusto]