F. Carboni: «Nuova avventura, un orgoglio! Grazie Inter per la possibilità»

Franco Carboni dal tardo pomeriggio di oggi è ufficialmente del Cagliari, dopo l’accordo con l’Inter (vedi articolo). Il laterale italo-argentino, via Instagram, dà le sue sensazioni per la prima esperienza fra i professionisti.

NUOVO INIZIO – Franco Carboni va a giocare: sarà del Cagliari in questa stagione in Serie B. Questo il suo post su Instagram: “Non trovo le parole per descrivere l’emozione, la voglia, l’orgoglio di poter iniziare questa nuova avventura. Tra i grandi, in un club storico, per una tifoseria innamorata. Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia. Grazie al presidente, al direttore, allo staff tecnico. Non vedo l’ora di indossare la maglia rossoblu e mettere piede in campo. Forza Cagliari forza Casteddu. Anche grazie all’Inter per questa possibilità e farmi crescere. Voglio anche ringraziare la mia famiglia che sta sempre con me, la mia fidanxata e tutta la gente che segue la mia crescita giorno dopo giorno. Voglio di più! Con l’aiuto di Dio tutto è possibile”.

Fonte: pagina Instagram Franco Carboni