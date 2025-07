Eto’o ricorda il trasferimento all’Inter: «Già 16 anni, Ibrahimovic…»

16 anni fa Samuel Eto’o diventava un giocatore dell’Inter grazie al trasferimento forse più folle e decisivo della storia nerazzurra. L’attaccante provoca anche Zlatan Ibrahimovic su Facebook in giorni importanti di mercato.

LA STORIA – Samuel Eto’o nel 2009, dopo la finale di Champions League vinta con gol decisivo, passò dal Barcellona all’Inter con una valutazione di appena 20 milioni di euro. Il club nerazzurro non pagò nulla, perché ci fu uno scambio di attaccanti con Zlatan Ibrahimovic e i Blaugrana pagarono addirittura 49 milioni di euro aggiuntivi. Un’autentica follia richiesta da Pep Guardiola, che si sarebbe ricreduto qualche mese dopo vedendo Eto’o ancora una volta sul tetto d’Europa. A maggio del 2010 il camerunense vinse però con l’Inter e lo fece da protagonista assoluto.

RICORDO – Da esterno d’attacco Eto’o segnò 16 gol in tutta la stagione, risultando uno degli uomini chiave in momenti difficili come quello di Stamford Bridge agli ottavi di finale col Chelsea. L’attaccante regalò gioie infinite ai tifosi dell’Inter e si sacrificò in maniera totale per i colori nerazzurri e per José Mourinho in panchina. Ancora oggi il suo trasferimento viene ricordato come uno dei più clamorosi della storia del calciomercato. Eto’o infatti oggi ha voluto pubblicare un post sui suoi canali social.

Eto’o ha scritto irridendo il rivale: «Già 16 anni Ibrahimovic…»