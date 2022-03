Eto’o: «Hall of Fame, grazie famiglia Inter per questo riconoscimento! Bello…»

Eto’o è tornato a Milano ed è stato uno dei protagonisti di Inter-Salernitana… prima del fischio d’inizio. L’ex attaccante nerazzurro ringrazia il Club per l’invito a San Siro in occasione della premiazione che vale l’ingresso nella Hall of Fame interista

FAMIGLIA NERAZZURRA – La storia l’ha scritta in campo per due stagioni, tra il 2009 e il 2011. L’avventura di Samuel Eto’o con la maglia dell’Inter non poteva non essere premiata con l’ingresso nella Hall of Fame nerazzurra. Ed è lo stesso ex attaccante camerunese a sottolineare il suo orgoglio per la serata organizzata a San Siro in occasione di Inter-Salernitana: «Hall of Fame! Grazie alla famiglia Inter per avermi invitato a tornare a San Siro per celebrare questo incredibile riconoscimento. Così bello ritrovarsi con i vecchi compagni di squadra».

Hall of fame 🏆 Thank you @Inter family for inviting me back to San Siro to celebrate this incredible recognition. So great to be reunited with old teammates 🙏🏿🖤💙 pic.twitter.com/FGWkeEM9vT — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) March 5, 2022

Questo il post pubblicato da Eto’o attraverso i propri account social, in questo caso Twitter.