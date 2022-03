Eto’o: «Onorato di far parte dell’Inter Hall of Fame! In buona compagnia»

Samuel Eto’o è il quarto nome eletto dai tifosi dell’Inter per la Hall of Fame 2021. L’ex attaccante nerazzurro attraverso i social si è detto onorato.

HALL OF FAME – Eto’o venerdì sarà a San Siro in occasione di Inter-Salernitana, insieme ad altri quattro grandi ex nerazzurri eletti dai tifosi nerazzurri. Queste le sue parole sui social: «Grazie per l’incredibile onore di avermi introdotto nella Inter Hall of Fame 2021. Sono in ottima compagnia con Marco Materazzi, Gianluca Pagliuca e Wesley Sneijder. Orgoglioso di farne parte, forza Inter!».

Di seguito il post pubblicato sui social.