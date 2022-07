Eto’o, anniversario speciale: «13 anni dall’inizio di un capitolo memorabile»

Samuel Eto’o è rimasto molto attaccato ai tifosi e alla maglia dell’Inter, come ha mostrato in più di una ripresa fin dal suo addio ai colori nerazzurri. Anche oggi, l’ex attaccante camerunese ha ricordato l’inizio della sua avventura a Milano ben 13 anni or sono.

13 years since the start of a memorable chapter ⚫️🔵🏆 What was your favourite @Inter moment? pic.twitter.com/sbkMEoY74K — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) July 28, 2022

CAPITOLO MEMORABILE – Sembra ieri, ma sono già passati 13 anni. nel 2009 Samuel Eto’o approdava all’Inter, dando il via a una stagione indimenticabile. Come lui stesso ha ricordato sul suo profilo Twitter ufficiale: “13 anni dall’inizio di un capitolo memorabile. Qual è stato il vostro momento preferito?“.