Esposito, tanta nostalgia dell’Inter: scherza con Lukaku e Bastoni

Sebastiano Esposito vive ancora l’Inter come la sua squadra, come si può vedere dallo scambio di battute con Lukaku e Bastoni.

NOSTALGIA – Sebastiano Esposito non vede l’ora di tornare definitivamente a giocare con l’Inter. In attesa di conoscere il suo destino (vedi focus) dopo la promozione col Venezia, l’attaccante 2002 scherza con due compagni. Vedendo una foto dell’amichevole odierna tra l’Italia e l’Under-20 azzurra, in cui Esposito si scontra con Alessandro Bastoni, si inserisce Romelu Lukaku. Che all’ex compagno chiede: “Ti spiego come fare gol a Bastoni o no?”. Il difensore replica prontamente: “Te non lo sai”. Chiude Esposito, con un messaggio d’amore per il numero 9: “Rom avrei bisogno di uno come te accanto…”.