Esposito si prepara: “Oggi buon allenamento dopo Inter-Sampdoria”

Esposito non è stato tra i protagonisti di Inter-Sampdoria. Il giovane talento, infatti, non è stato utilizzato da Antonio Conte nella vittoria dei nerazzurri con il punteggio di 2-1. L’attaccante, però, continua ad allenarsi con intensità per farsi trovare pronto, in attesa di una nuova occasione

IL GIORNO DOPO – La ripresa della Serie A dopo l’emergenza Coronavirus impone un calendario fitto di impegni per terminare la stagione. In questa situazione, tutti gli uomini a disposizione di Conte sono estremamente preziosi. Sebastiano Esposito potrebbe, dunque, giocare importanti spezzoni nelle prossime settimane. Intanto l’attaccante testimonia con due immagini l’allenamento odierno, dopo la vittoria in Inter-Sampdoria: “Buon allenamento dopo la bella vittoria di ieri”. Di seguito il suo post su Instagram.