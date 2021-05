Esposito, per lui il vero maestro è Conte: «Posso solo dire grazie!»

Sebastiano Esposito, talento dell’Inter in prestito al Venezia, omaggia il tecnico Antonio Conte dopo l’addio al club nerazzurro.

LEGAME ETERNO – Sebastiano Esposito sarà eternamente riconoscente ad Antonio Conte. Sotto la guida del tecnico pugliese, infatti, il giovane attaccante ha esordito in Serie A e in Champions League con la maglia dell’Inter. Ed ha trovato anche il primo gol da professionista, sempre coi colori nerazzurri. E infatti si limita ad un messaggio molto sintetico sui social per onorare il suo legame con Conte: “Posso solo dire GRAZIE MAESTRO”.