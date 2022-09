Esposito elogia il fratello (dell’Inter), decisivo contro la Serbia Under 18

Oltre a Salvatore (appena chiamato in Nazionale Maggiore e ora alla SPAL) e Sebastiano, anche il terzo fratello Francesco Pio Esposito sta attraversando la trafila delle giovanili dell’Inter. Autore di un gol di tacco che ha abbattuto la Serie Under 18, il giocatore della Primavera nerazzurra ha ricevuto gli elogi del fratello ora all’Anderlecht.

FENOMENO – Un bellissimo gol di tacco per decidere (1-0) l’amichevole tra Inter e Serbia Under 18. L’autore è stato Francesco Pio Esposito, giocatore della Primavera dell’Inter. Non si sono fatti attendere i complimenti del fratello Sebastiano, in prestito dal club nerazzurro all’Anderlecht. “Fenomeno!!” le sue parole ad accompagnamento delle immagini della rete segnata.

Questa la storia in questione pubblicata dall’attaccante sul suo profilo Instagram ufficiale.