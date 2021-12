Esposito: «Chiedo scusa a tutti, è il momento di diventare uomo»

Sebastiano Esposito, dopo l’ultimo brutto gesto fatto nella partita di ieri del Basilea che ha portato alla sua espulsione (vedi articolo), attraverso i suoi canali social ha voluto chiedere scusa a tutti.

MOMENTO DELLE SCUSE – Così Esposito dopo quanto successo nell’ultima partita: «Non è un periodo facile per me, ma la cosa più giusta da fare è chiedere scusa a tutti. Si dice sempre che noi giovani dobbiamo fare esperienza e ho capito che proprio in questi momenti difficili si impara e si cresce, analizzando gli errori e prendendosi le responsabilità. È in questi momenti che si diventa grandi. Inutile cercare giustificazioni: la rabbia e la frustrazione per gli infortuni, la mancanza del pallone tra i piedi e dell’adrenalina del gol, non giustificano alcun gesto sbagliato. Ma aiutano a capirne le radici, per riflettere, ragionare e imparare. E possibilmente migliorare, come persona e come calciatore. È arrivato il momento di diventare uomo, l’età è solo un numero che non mi impedirà di farlo. Ora non posso fare altro che voltare pagina e lavorare sodo per costruire un futuro migliore».