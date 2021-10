Esposito celebra la grande prestazione del fratello all’Inter: «Fenomeno!»

Esposito, giovane attaccante in prestito dall’Inter al Basilea, ha commentato la grande prestazione del fratello Francesco Pio, talento dell’Under-17 nerazzurra.

FAMIGLIA NERAZZURRA – Dopo Salvatore e Sebastiano, nelle giovanili nerazzurre si sta mettendo in mostra un altro talento della famiglia Esposito. Si tratta del classe 2005 Francesco Pio. Nella partita dell’Under-17 dell’Inter contro l’Udinese, il giovane attaccante ha messo a segno una doppietta decisiva nella vittoria finale per 2-3 in trasferta (vedi articolo). Sebastiano, attraverso il suo account Instagram, ha celebrato la prestazione maiuscola del fratello minore: “Fenomeno! Tripletta”. In realtà la terza marcatura è stata poi considerata un’autorete. Il senso del gol e i colori nerazzurri sono evidentemente parte del DNA della loro famiglia. Di seguito la storia dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Sebastiano Esposito