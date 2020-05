Esposito ammette: “Uno contro uno con Skriniar… Inter, ho avuto paura”

Esposito ha pubblicato quest’oggi due belle foto, raffiguranti l’allenamento odierno con la maglia dell’Inter. L’attaccante ha poi rilanciato nelle sue storie su Instagram l’immagine con Milan Skriniar, ammettendo la forza del centrale nerazzurro. Di seguito il suo commento

ALLENAMENTO DA AVER PAURA – Sebastiano Esposito ha testimoniato gli allenamenti con la sua Inter sul suo profilo Instagram. La prima foto lo vedeva accanto a Christian Eriksen, la seconda intento in un probabile contrasto con Milan Skriniar, accorso in chiusura. Il giovane attaccante ha rilanciato quest’ultimo episodio nelle sue storie su Instagram, aggiungendo una piccola didascalia: “Lo ammetto… in questo momento ho avuto paura!”.