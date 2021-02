Escalante: «Pronti per la prossima. Inter, meritavamo di più»

Lazio’s Argentine midfielder Gonzalo Escalante (R) celebrates with Lazio’s Serbian midfielder Sergej Milinkovic-Savic (L) and Lazio’s Spanish midfielder Luis Alberto after scoring during the Italian Serie A football match Inter Milan vs Lazio Rome on February 14, 2021 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Gonzalo Escalante si rammarica per la sconfitta della Lazio contro l’Inter. Un risultato immeritato, secondo il centrocampista argentino.

RIMPIANTI – Gonzalo Escalante non nasconde la delusione il giorno dopo la sconfitta della Lazio contro l’Inter. Il 3-1 di San Siro è un risultato troppo ampio, secondo il centrocampista argentino. Che sulla punizione di Sergej Milinkovic-Savic è autore della deviazione decisiva (ma non sufficiente per finire sul tabellino dei marcatori). Ecco le sue parole 24 ore dopo la gara: “Siamo pronti per la prossima sfida, Meritavamo di piú. Non si molla! Sempre forza Lazio 💪 🦅“.