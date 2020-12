Eriksen soddisfatto per il ritorno dal 1′: il suo messaggio post Cagliari-Inter

Condividi questo articolo

Eriksen Inter

Christian Eriksen soddisfatto per il suo ritorno in campo dal primo minuto, qualcosa che mancava da tempo dal suo arrivo in nerazzurro. Il trequartista danese ha voluto esprimere la sua felicità dopo Cagliari-Inter, usando i suoi canali social ufficiali.

SODDISFATTO – Dopo i circa 10 minuti giocati mercoledì nella sfida pareggiata contro lo Shakhtar Donetsk, Christian Eriksen oggi ha avuto la sua occasione tornando finalmente in campo dal primo minuto. Una partita discreta quella del giocatore (vedi le nostre pagelle), uscito poi al 58′ di Cagliari-Inter per fare posto a Stefano Sensi (qui il suo commento). Il trequartista danese ha voluto affidare ai suoi canali social la soddisfazione per essere tornato in campo: una foto della sfida di oggi, accompagnata da un pallone e un’emoji con gli occhi a cuore.