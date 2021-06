Eriksen sempre nei pensieri dei tifosi, appesa la sua maglia sotto la sede

Eriksen prosegue il recupero in Danimarca, dopo aver lasciato l’ospedale il 18 giugno scorso. I tifosi dell’Inter non hanno smesso di pensare a lui nemmeno un minuto, troppo forte il legame che si è creato con il centrocampista danese. Sul proprio profilo Twitter, il giornalista Biasin pubblica una foto dell’ultimo gesto di affetto nei confronti del numero 24.

MAGLIA – Christian Eriksen è entrato in punta di piedi nel mondo nerazzurro, con la classe e l’educazione che l’hanno sempre contraddistinto. E in punta di piedi, con un calcio di punizione nel Derby, l’ha conquistato quel mondo. Da quel giorno la sua avventura all’Inter ha subito una svolta (come da lui stesso dichiarato, vedi dichiarazioni). Si è preso il ruolo da titolare e non l’ha più mollato, a suon di prestazioni sempre più convincenti e gol decisivi. Il destino sa essere crudele e quello che è accaduto nel match tra Danimarca e Finlandia nessuno potrà mai dimenticarlo. Questo ha portato i tifosi dell’Inter a stringersi ancora di più intorno ad Eriksen. Non è passato un giorno senza una dimostrazione di affetto nei suoi confronti. L’ultima vede una sua maglia affissa davanti alla sede dell’Inter a Milano, in Viale della Liberazione. Una divisa nerazzurra su cui spicca il numero 24, appesa da alcuni tifosi. A testimoniare questo ennesimo gesto d’amore verso Eriksen è una foto pubblicata dal giornalista Fabrizio Biasin sul proprio account Twitter. Questo il tweet: