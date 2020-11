Eriksen ritrova il sorriso con la Danimarca: “Sempre fantastica la vittoria!”

Christian Eriksen

Eriksen è tornato titolare stasera in Danimarca-Svezia (vedi articolo), dopo che Conte l’ha escluso dalle ultime due partite dell’Inter. Il centrocampista, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha celebrato la vittoria per 2-0 ottenuta a Brondby.

RITORNO IN CAMPO – Dopo le due esclusioni, che hanno fatto tanto rumore, contro Real Madrid e Atalanta stasera Christian Eriksen è tornato a giocare. Il centrocampista dell’Inter ha disputato il primo tempo dell’amichevole che la Danimarca ha vinto per 2-0 contro la Svezia. Questo il suo commento via Instagram: “Sempre fantastico quando arriva una vittoria! Grandi complimenti a tutti i debuttanti”.