Eriksen rinato: «Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato, che notte!»

Eriksen sta vivendo letteralmente un sogno dopo essere tornato a vivere di calcio. L’ex centrocampista dell’Inter, attualmente in forza al Brentford in Inghilterra, si è reso protagonista dell’ultima sosta internazionale con la maglia della Nazionale Danese

NOTTE INDIMENTICABILE – La rinascita calcistica di Christian Eriksen è avvenuta in maniera completa nel corso di Danimarca-Serbia (vedi articolo), grazie al bel gol proprio nello stadio in cui a giugno 2021 ebbe inizio l’incubo. Un incubo che ormai l’ex centrocampista dell’Inter si è messo alle spalle. E di certo i due gol nelle ultime due partite con la maglia numero 10 della Nazionale Danese aiutano. Lo stesso Eriksen non nasconde la sua gioia per quanto successo in queste ore: “Grazie infinite a tutti voi che mi avete supportato in questi ultimi mesi. Quella di ieri è una notte che non dimenticherò! Che notte!”.

Questo il post con foto pubblicato da Eriksen attraverso i propri account social, in questo caso specifico Instagram (@chriseriksen8).