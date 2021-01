Eriksen, punizione contro il Milan: le differenze un anno dopo

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Christian Eriksen decide il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. E lo fa con una splendida punizione, come aveva già rischiato di fare un anno fa.

SIMILITUDINI – Christian Eriksen e le punizioni contro il Milan. Una bella storia che inizia lo scorso 9 febbraio, quando il danese colpisce la traversa da distanza siderale. E che si conclude oggi, con una sontuosa pennellata da pochi metri fuori area. Il numero 24 al 97′ decide il derby, fissa il 2-1 e porta l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Come evidenzia lo stesso club nerazzurro, il lieto fine si è ora compiuto.

How it started: How it's going: pic.twitter.com/o72rTHT0iu

— Inter (@Inter) January 26, 2021