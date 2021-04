Eriksen: «Partita difficile! Felice di essere tornato a segnare»

Christian Eriksen festeggia il gol che vale il pareggio dell’Inter a Napoli. Per il danese si tratta del primo in Serie A, quest’anno.

RITORNO – Christian Eriksen torna a comparire sul tabellino dei marcatori. L’ultima volta, in questa stagione, risaliva al 26 gennaio, quando pennella una punizione perfetta che elimina il Milan dalla Coppa Italia. In Serie A quest’anno è il primo gol per il danese, che ora sale a quota 6 con l’Inter. Dopo il pareggio di Napoli, che arriva insolitamente col piede sinistro, il numero 24 commenta la gara così: “Partita difficile! Felice di essere tornato a segnare! 7 partite alla fine”. Ecco il suo post su Instagram:

