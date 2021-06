Eriksen, la Danimarca torna ad allenarsi: dopo lo spavento i sorrisi

Dopo il grande spavento per Christian Eriksen, la Danimarca torna sul campo di allenamento in vista dei prossimi due impegni di Euro 2020, contro Belgio e Russia. Tanti i sorrisi, anche di Simon Kjaer, uno dei grandi eroi di sabato.

SORRISI – È ora di allenarsi in casa Danimarca, dopo il grande sospiro di sollievo per le condizioni di Christian Eriksen. Gli scandinavi sono infatti scesi in campo oggi in vista del prossimo impegno di Euro 2020 contro il Belgio di Romelu Lukaku. Tanti, tantissimi i sorrisi dei giocatori e del Commissario Tecnico Kasper Hjulmand. Immagini sicuramente bellissime, che rassicurano tutti ulteriormente sulle condizioni del centrocampista dell’Inter. Tra i più sorridenti il capitano Simon Kjaer, il primo che sabato ha prestato i tempestivi e fondamentali soccorsi all’amico e compagno di squadra.