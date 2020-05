Eriksen in campo, stemma Inter sul petto: un pallone che vuol dire tanto

Eriksen ha aggiornato i tifosi e tutti i suoi followers con un post su Instagram. Senza lunghe didascalie, anzi senza alcuna parola e solo con l’emoticon di un pallone, il centrocampista danese dell’Inter aggiorna sulla sua attività in tempi di Coronavirus. Di seguito il suo post e la chiave di lettura

VOGLIA DI INTER E RIPRESA – Sono stati tempi difficili anche per i calciatori, in tempi di Coronavirus. Tanti campioni hanno espresso, durante la quarantena, la mancanza del calcio e del campo. Christian Eriksen, invece, ha apertamente dichiarato come ami il pallone e essere nel vivo del gioco. Chiara indicazione per Conte, ma intanto è tempo di allenamenti individuali e primo contatto col campo. Per questo il pallone postato dall’ex Tottenham vuol dire amore per il calcio, ma anche voglia di tornare a calcare il campo al più presto. E prendersi quell’Inter, di cui ora porta il glorioso stemma sul petto.