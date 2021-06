Eriksen, il sostegno di Barella al suo compagno: «Forza Maestro!»

Nicolò Barella ha voluto esprimere il suo sostegno a Christian Eriksen, colpito da malore sul finale di primo tempo di Danimarca-Finlandia. La partita si è conclusa e le condizioni del danese sono date in miglioramento (vedi articolo)

EMOZIONE – I calciatori dell’Inter, e tutto il mondo del calcio, si sono stretti intorno a Christian Eriksen, colpito da un malore in Danimarca-Finlandia. Anche Nicolò Barella, impegnato in quei minuti in un’amichevole, a Coverciano, contro la Primavera del Pescara, ha voluto esprimere vicinanza al danese tramite due storie su Instagram: «Forza Maestro!», ha scritto Barella, nella prima. Nella seconda, ha voluto postare una foto di Simon Kjaer, calciatore del Milan e compagno di Eriksen nella Danimarca, complimentandosi con lui: «Oltre i colori, complimenti Simon (Kjaer)! Capitano e uomo vero». L’allarme Eriksen sembra fortunatamente rientrato (vedi articolo).