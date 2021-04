Eriksen festeggia il +11 dopo Inter-Cagliari: «Tre punti importanti»

Christian Eriksen è tra i migliori in campo di Inter-Cagliari, vinta per 1-0 dai nerazzurri. Ecco il suo messaggio dopo la vittoria che mantiene il +11 in classifica.

VANTAGGIO MANTENUTO – Christian Eriksen rimane in campo per 80′ in Inter-Cagliari, ed esce dal campo come uno dei migliori. Una prestazione con la consueta qualità per il danese, che ormai non fa più notizia nemmeno per la sua applicazione in fase di non possesso. E al termine festeggia così la vittoria: “Tre punti importanti!”.

