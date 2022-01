Eriksen al Brentford, gli auguri dell’Inter: «Contenti di rivederti sul campo!»

Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore del Brentford (qui l’articolo). L’Inter, attraverso i suoi canali social, ha voluto augurare una buona fortuna al centrocampista danese per la sua nuova avventura

AUGURIO – Christian Eriksen tornerà in campo con la maglia del Brentford. Il centrocampista danese, dopo la tragedia sfiorata, tornerà quindi in campo in Premier League. Alla notizia è arrivata, prontamente, anche la risposta dell’Inter, che, attraverso i suoi canali social, ha voluto fare un augurio di buona fortuna al danese per la sua nuova avventura: «Buona fortuna per la tua nuova avventura, siamo felici di rivederti in campo». Di seguito il post del profilo ufficiale del club nerazzurro

Good luck for your new adventure, @ChrisEriksen8 💪

We are happy to see you back out on the pitch!

