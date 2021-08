Dzeko suona la carica dopo Inter-Genoa: «Avanti così!»

Edin Dzeko è stato protagonista di un grande esordio con assist e gol in Inter-Genoa, partita vinta 4-0 dai nerazzurri. Dopo la sfida, il giocatore ha suonato la carica con un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale.

BUONA LA PRIMA – Edin Dzeko suona la carica per i tifosi e per i compagni di squadra dopo il 4-0 di ieri in Inter-Genoa. Arrivato anche grazie a un suo assist (per il 2-0 segnato da Hakan Calhanoglu) e un suo gol. Il centravanti bosniaco, attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale, ha commentato la vittoria di ieri sera in questo modo: “Compito svolto, avanti così! “.

View this post on Instagram A post shared by Edin Dzeko (@ed_dzeko)