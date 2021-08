Dzeko: «Sono pronto, carico e orgoglioso della nuova avventura con l’Inter!»

Dzeko ha già avuto modo di debuttare e segnare con la maglia dell’Inter prima ancora di potersi presentare. Il nuovo numero 9 nerazzurro mostra tutta la sua soddisfazione per il trasferimento da Roma a Milano

I’M READY – C’è un nuovo numero 9 in città. L’acquisto è ufficiale da meno di 24 ore ma Edin Dzeko a Monza in maglia Inter ha già fatto capire le sue intenzioni: “I’m ready («Sono pronto», ndr). Si apre un nuovo capitolo per me e la mia famiglia: sono contento e orgoglioso di iniziare la mia nuova avventura con l’Inter. Mi sento carico e pronto a lavorare insieme al club e ai miei nuovi compagni per raggiungere i nostri obiettivi”. Questo il messaggio del centravanti bosniaco da nuovo giocatore dell’Inter, il giorno dopo il debutto con gol in Inter-Dinamo Kiev (vedi analisi tattica). Di seguito il post pubblicato da Dzeko attraverso i suoi account social.

I’M READY ⚽️ Si apre un nuovo capitolo per me e la mia famiglia: sono contento e orgoglioso di iniziare la mia nuova avventura con l’@inter. Mi sento carico e pronto a lavorare insieme al club e ai miei nuovi compagni per raggiungere i nostri obiettivi. 💪 pic.twitter.com/fxWl1uVds0 — Edin Džeko (@EdDzeko) August 15, 2021