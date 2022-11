Dzeko, messaggio d’amore per la Bosnia ed Erzegovina: «Paese unico!»

Edin Dzeko, uno dei calciatori più positivi dell’Inter di questa prima parte di stagione, ha lanciato un bel messaggio tramite il suo profilo Instagram. Il bosniaco ha pubblicato un post, per celebrare la giornata dello stato che oggi si festeggia in Bosnia ed Erzegovina.

IL POST − Dzeko, pochi minuti fa ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per celebrare il giorno dello stato bosniaco. L’attaccante dell’Inter come si può leggere, ha usato bellissime parole è ha anche lanciato un messaggio di unità nazionale e di amore verso la sua patria. Il post: «Lo stato non è individui, lo stato siamo tutti noi che amiamo la Bosnia ed Erzegovina, e quindi, a tutte le persone oneste e brave che portano la Bosnia ed Erzegovina nel cuore, auguro una buona giornata dello stato. Il nostro paese non sarà perfetto, ma è l’unico per me! Ti amo Bosnia ed Erzegovina».

L’attaccante dell’Inter si dimostra attaccatissimo alla sua terra.