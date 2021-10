Dzeko festeggia per la sua Bosnia, in attesa del ritorno all’Inter

Edin Dzeko è rimasto in campo per tutti e novanta i minuti della sfida giocata dalla sua Bosnia contro il Kazakhistan e vinta per 0-2 grazie alla doppietta di Prevljak (vedi report). Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, il numero 9 dell’Inter ha festeggiato il trionfo.

VITTORIA IMPORTANTE – Prosegue il percorso della Bosnia di Edin Dzeko nel tentativo di agguantare un biglietto per Qatar 2022. Un’impresa difficile, ma non impossibile per la nazionale balcanica vista la situazione in classifica. Quello di oggi contro il Kazakhistan per 0-2 è stato un trionfo importante, come testimoniato dai festeggiamenti social del numero 9 dell’Inter. “Bravi ragazzi, bravi!” le sue parole.

PROSSIMO IMPEGNO – Non è finita qui la sosta per le nazionali di Edin Dzeko che prima di tornare all’Inter dovrà affrontare – insieme alla sua squadra – un’altra importantissima partita. Contro l’Ucraina, seconda in classifica e diretta concorrente della Bosnia per il secondo posto del gruppo D che darebbe la possibilità di giocare gli spareggi per Qatar 2022.