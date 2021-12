Dzeko, il bomber dell’Inter nella Top 10 dei migliori goleador del XXI secolo

Dzeko è già a undici reti con la maglia dell’Inter e non ha intenzione di fermarsi. Il bomber nerazzurro è nella Top 10 dei migliori marcatori del secolo.

FIUTO SOTTO PORTA – Edin Dzeko e il gol. Un vizio che l’attaccante bosniaco non ha mai perso nell’arco della sua carriera e a cui ha sempre abbinato sacrificio, applicazione tattica e assist per i compagni. Un centravanti completo. I numeri non fanno altro che confermare il livello assoluto che il classe ’86 ha toccato nel corso degli anni. La World Soccer Agency, la società di Alessandro Lucci che cura gli interessi del bomber nerazzurro, ha pubblicato la statistica dei migliori goleador del XXI secolo: “Un vero cannoniere internazionale”. Dzeko è in Top 10 con le sue 346 reti in 732 presenze, tra tutte le competizioni di club e nazionali. Numeri spaventosi che lo mettono al nono posto, alle spalle di assolute leggende come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. Davanti al numero nove dell’Inter, in ottava posizione, troviamo Luis Suárez, cannoniere dell’Atlético Madrid, a 23 gol di distanza. Chissà che Dzeko non possa scalare anche questa classifica…

Fonte: Instagram – World Soccer Agency