Dybala-Inter, indizio social da Materazzi? Il commento dell’ex nerazzurro

Paulo Dybala è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare l’attacco. Un ulteriore indizio sul futuro nerazzurro della “Joya” potrebbe essere arrivato da Materazzi

INDIZIO? – Che Paulo Dybala sia uno degli obiettivi dell’Inter oramai non ci sono più dubbi. Per stessa ammissione di Marotta e di Zanetti, la volontà del club nerazzurro è quella di far vestire all’argentino i colori nerazzurri. E, da Instagram, arriva un altro indizio sul possibile futuro a Milano dell’attaccante ormai ex Juventus. Marco Materazzi, infatti, sotto all’ultima foto postata da Dybala su Instagram ha commentato così:

Ennesimo indizio, quindi, sul futuro dell’attaccante a tinte nerazzurre?

Fonte: Instagram