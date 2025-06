Dumfries saluta Inzaghi: «Quattro anni fantastici! Grazie mille»

Denzel Dumfries ha dedicato bellissime parole per l’allenatore che lo ha guidato all’Inter in questi quattro anni. Il giocatore ha fatto un post su Instagram a riguardo.

SALUTO – Denzel Dumfries ha voluto dedicare un breve messaggio all’allenatore che ieri ha salutato definitivamente l’Inter. I rapporti con Simone Inzaghi sono conclusi e il tecnico sta per andare in Arabia Saudita per proseguire la sua carriera. Non solo il futuro, ma anche l’offerta dell’Al-Hilal ha convinto Inzaghi ad abbandonare la nave nel momento di maggiore difficoltà. Dopo la finale di Champions League persa clamorosamente per 5-0 serviva una reazione a breve termine, probabilmente non l’addio. Nonostante questo molti giocatori gli hanno mandato un saluto sui social. A questi si è appena aggiunto Dumfries, che ha scritto: «Mister e staff, sono stati quattro anni fantastici in cui abbiamo ottenuto molti successi. Ma soprattutto siamo cresciuti come una famiglia. Fin dal primo giorno ci siamo sentiti come a casa, siete tutti fantastici. Grazie mille!». L’olandese ha condiviso con Inzaghi tutta la sua esperienza con la maglia dell’Inter, perciò le prossime partite del Mondiale per Club saranno le prime con la divisa nerazzurra senza di lui. Prima però Dumfries ha salutato chi lo ha fatto crescere così tanto!