Dumfries non si accontenta: «Il primo di tanti trofei con la maglia dell’Inter!»

Dumfries al settimo cielo dopo il successo dell’Inter in Supercoppa Italiana sulla Juventus (vedi articolo). L’esterno si augura che questo sia solo il primo di una lunga serie di trofei con la maglia nerazzurra.

NUMERO UNO – Denzel Dumfries festeggia il primo trofeo con la maglia dell’Inter dopo la vittoria sulla Juventus nella Supercoppa Italiana. L’esterno olandese è partito titolare contro i bianconeri e ha lasciato il campo all’89’ per fare spazio a Matteo Darmian, poi decisivo nella giocata di Alexis Sanchez che ha deciso il match. Il classe ’96, attraverso i propri social, esulta per questo successo in nerazzurro: “Spero che sia il primo di molti trofei con questa squadra!”. La fame del gruppo di Simone Inzaghi non è stata ancora appagata e la stagione può regalare altre soddisfazioni come quella di stasera a tutti i tifosi nerazzurri. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Denzel Dumfries